В Северной столице России выкупили личный документ главы государства.

Вечером в воскресенье, 24 декабря, визитка президента России Владимира Путина из девяностых годов ушла с молотка за два миллиона рублей. Трансляция конкурса велась на сайте площадки Bidspirit.



Торги, на которых был разыгран данный лот, проходили в Петербургском аукционном доме.

Стартовая цена визитки Путина времен, когда глава РФ занимал пост советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов, составляла одну тысячу рублей. В воскресенье карточка подорожала сначала до 200 тысяч, а затем до двух миллионов рублей.

Напомним, о том, что личный документ Путина выставили на торги, стало известно 16 декабря. В описании к лоту отмечалось, что номера телефона на визитке были вписаны самим Путиным.