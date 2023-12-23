Стаканчик с эмблемой компании Starbucks стал причиной увольнения ведущей турецкого телеканала. Об этом говорится в заявлении вещателя.

Как следует из распространенного телеканалом TGRT Haber заявления, этот стаканчик можно было увидеть в новостном выпуске от 24 декабря. Ведущая Мельтем Гюнай, представляя новости, держала его перед собой.

«В соответствии с принципами нашей организации строго запрещено выступать в качестве ведущего на TGRT Haber таким образом, чтобы скрыто рекламировать какую-либо компанию. Ведущая и режиссер, нарушившие этот принцип, были уволены», — говорится в публикации.

В Турции компанию Starbucks считают произраильской и бойкотируют. Аналогичная судьба постигла и McDonald’s.