Поставка индийских ракет в Армению о развитии ситуации

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Недавно было официально подтверждено, что широкую номенклатуру вооружений, заказанных Арменией у Индии, пополнили зенитно-ракетные комплексы «Акаш».

Как стало известно, индийская компания Bharat Dynamics Ltd поставила уже Еревану несколько батарей «Акаш» на общую сумму более 600 миллионов долларов.

Поставки «Акаш» в Армению начнутся во втором квартале 2024 года

По данным производителя, ЗРК «Акаш» способен поражать на расстоянии 45 километров такие воздушные цели, как самолеты, БПЛА, вертолеты и баллистические ракеты. 

Этот ЗРК был разработан на основе технологии советских зенитно-ракетных комплексов «Куб» и оснащен современными радарами, а также более точными ракетами, размещенными на мобильной платформе. Основное предназначение комплекса – защита наступающих войск от атак с воздуха, что в очередной раз подтверждает - оружие, которое Армения закупила у Индии, предназначено вовсе не для оборонных целей.

Как пишут индийские СМИ, цена одной единицы ЗРК «Акаш», проданных в Армению, не превышает 500 тысяч долларов. Это примерно в два-три раза ниже цены аналогичных зенитно-ракетных комплексов западного производства.

Сообщается, что поставки «Акаш» в Армению начнутся во втором квартале 2024 года.

Моди противопоставляет Пашиняна Пакистану

Абхинав Пандья, директор действующего в Индии аналитического центра при Фонде Усанас, заявил в интервью телеканалу ETV Bharat, что за последние несколько лет отношения Армении и Индии вышли на уровень стратегического партнерства.

«Индия должна противостоять оси Турция - Азербайджан - Пакистан в регионе Южного Кавказа, поскольку Пакистан – наш старый враг, - подчеркнул Пандья. - Именно поэтому Индия поставляет в Армению военную технику».

По словам индийского эксперта, поддержка Армении важна для Нью-Дели в контексте таких стратегических проектов, как международный транспортный коридор «Север - Юг».

Изначально предполагалось перевозить по этому маршруту морским, железнодорожным и наземным видами транспорта грузы из Индии в Европу через Иран, Азербайджан и Россию. Однако из-за задержек с реализацией этого проекта Индия рассматривает Армению как альтернативу Азербайджану.

Индия хочет повернуть «Север - Юг» через Армению. А кто будет платить миллиарды?

К слову, это был один из ключевых вопросов, который глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсуждал на недавних переговорах в Нью-Дели.

Но, как выяснилось, готовность Индии поддержать строительство ветки транспортного коридор «Север - Юг» через Армению упирается в значительные технические и финансовые сложности.

Прежде всего, возможности осуществлять системные автоперевозки из Ирана в Армению и оттуда в порты Грузии или России на Черном море серьезно ограничены проблемами дорожной инфраструктуры Армении.

А строительство железной дороги между Ираном и Арменией потребует не только длительного времени, но и многомиллиардных инвестиций, вкладывать которые пока никто не собирается.