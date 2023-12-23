Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 00:31

Недавно было официально подтверждено, что широкую номенклатуру вооружений, заказанных Арменией у Индии, пополнили зенитно-ракетные комплексы «Акаш». Как стало известно, индийская компания Bharat Dynamics Ltd поставила уже Еревану несколько батарей «Акаш» на общую сумму более 600 миллионов долларов.

По данным производителя, ЗРК «Акаш» способен поражать на расстоянии 45 километров такие воздушные цели, как самолеты, БПЛА, вертолеты и баллистические ракеты. Этот ЗРК был разработан на основе технологии советских зенитно-ракетных комплексов «Куб» и оснащен современными радарами, а также более точными ракетами, размещенными на мобильной платформе. Основное предназначение комплекса – защита наступающих войск от атак с воздуха, что в очередной раз подтверждает - оружие, которое Армения закупила у Индии, предназначено вовсе не для оборонных целей. Как пишут индийские СМИ, цена одной единицы ЗРК «Акаш», проданных в Армению, не превышает 500 тысяч долларов. Это примерно в два-три раза ниже цены аналогичных зенитно-ракетных комплексов западного производства. Сообщается, что поставки «Акаш» в Армению начнутся во втором квартале 2024 года.

Абхинав Пандья, директор действующего в Индии аналитического центра при Фонде Усанас, заявил в интервью телеканалу ETV Bharat, что за последние несколько лет отношения Армении и Индии вышли на уровень стратегического партнерства. «Индия должна противостоять оси Турция - Азербайджан - Пакистан в регионе Южного Кавказа, поскольку Пакистан – наш старый враг, - подчеркнул Пандья. - Именно поэтому Индия поставляет в Армению военную технику». По словам индийского эксперта, поддержка Армении важна для Нью-Дели в контексте таких стратегических проектов, как международный транспортный коридор «Север - Юг». Изначально предполагалось перевозить по этому маршруту морским, железнодорожным и наземным видами транспорта грузы из Индии в Европу через Иран, Азербайджан и Россию. Однако из-за задержек с реализацией этого проекта Индия рассматривает Армению как альтернативу Азербайджану.