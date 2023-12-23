Католики отмечают праздник Рождества Христова

Католики всего мира, а также протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают в понедельник Рождество Христово. Главная служба прошла в воскресенье вечером в соборе Святого Петра в Ватикане во главе с Папой Римским Франциском. Со времен пандемии сохранилось только смещение по времени рождественской мессы, она проходит почти на два часа раньше, чем прежде.

В понедельник верующие ожидают появления понтифика на балконе собора, откуда он обратится с традиционным воззванием "Урби ет Орби" ("Граду и миру"). Как правило, помимо возвещения радости Рождества, глава Римско-католической церкви затрагивает острые вопросы современности.

В мире насчитывается более 1,2 млрд католиков. Помимо основных католических стран, разные по величине католические общины есть в других государствах, включая арабские и азиатские.