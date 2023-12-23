В Германии не боятся терактов

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев. Свой комментарий Фезер предоставила изданием медиагруппы Funke, его цитирует DPA.

По словам главы немецкого МВД, реакция на возможный план нападения исламистов на собор в Кельне свидетельствует о том, как серьезно органы безопасности воспринимают такие риски.

"Мы все любим наши рождественские традиции и не позволим, чтобы нас запугали или ограничили наш образ жизни. Но в то же время мы очень серьезно относимся к исламистской террористической угрозе и чрезвычайно бдительны", – сказала Фезер.

Она подчеркнула, что федеральное правительство и правительства земель используют все правоохранители и разведывательные ресурсы для предупреждения опасностей и реагирования на каждое подозрительное сообщение.