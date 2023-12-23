ВСУ сбили еще один Су-34

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил о сбитии российского истребителя Су-34 на мариупольском направлении. В телеграм-канале он отметил, что самолет был сбит «зенитно-ракетным комплексом».

Также Олещук пишет, что была «боевая работа по российскому Су-30 в Черном море». Был ли он сбит, еще не установлено.

В пятницу Киев сообщил о сбитии трех Су-34 над Херсонской областью. Москва официально не комментировала эти заявления.