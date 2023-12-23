Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:55

Среди выдающихся достижений российской экономики, не поддавшейся давлению западных санкций, представители власти и пропагандисты неизменно указывают исторически низкий уровень безработицы, сейчас он составляет 2,9%. Не всегда при этом упоминают другую сторону этого обстоятельства: критический недостаток рабочих рук. Проблеме дефицита рабочей силы в России посвящен доклад Института экономики Российской Академии наук, ряд положений которого стал достоянием российской прессы. Ведущий научный сотрудник института Николай Ахапкин взял для анализа данные Росстата. В 2022 году в стране не хватало 5,8% списочного состава сотрудников, в 2023 году – уже 6,8%. «Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», - пишет Ахапкин.

Причин этому немало, одна из основных и неустранимых – демографический провал 90-х, который привел к тому, что на трудовой рынок сейчас вышло крайне малочисленное поколение, на 25-30% меньшее, чем предыдущее. При этом оно испытывает на себе все прелести войны, подталкивающие к выбору между мобилизацией и эмиграцией. Одновременно идет небывалый переток рабочей силы из-за попыток переманить за счет больших зарплат дефицитные рабочие руки. Известно куда: на оборонные предприятия и строительные проекты, финансируемые из бюджета. По данным аналитиков Центрального банка, люди уходят из сферы торговли, услуг и сельского хозяйства в обрабатывающую промышленность и строительство, но и там высокая нехватка рук.

Еще летом, выступая на выставке «Иннопром», первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков разоткровенничался, его слова приводит российский Forbes: «Дефицит в промышленности обрабатывающей — 660 000 человек, это только то, что Минтруд видит. Понятно, что это и «спецоперация», и вещи, связанные с мобилизацией, с перетоком кадров на оборонные предприятия. За кадры просто драка идет сейчас, это видно даже на макроцифрах… Кадровый ресурс на самом деле в большой степени исчерпан, причем исчерпан и локально, и стратегически». Вице-премьер России Марат Хуснуллин, общаясь в сентябре с журналистами, оценил нехватку рабочей силы в строительной отрасли в 50 тысяч человек, но в перспективе к 2030 году допустил, что она составит 400 тысяч, из чего можно легко сделать вывод, что реальные цифры значительно больше указанных полусотни тысяч. При этом кризисные показатели еще выше, если учитывать дефицит профессионально подготовленных кадров, специалистов средней и высшей квалификации, которых нельзя заменить людьми с улицы или мигрантами.