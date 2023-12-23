Эльнур Мамедов, отдел экономики 03:03

Услуги, оказываемые обществом, являются важным компонентом системы соцобеспечения, приобретающей особую важность и значимость, когда речь заходит о необходимой поддержке и социальной реабилитации наиболее чувствительных групп населения страны, а также создания для них всех условий, необходимых для их участия в общественной жизни. Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, в тринадцати учреждениях Агентства социальных услуг, находящегося в непосредственном подчинении Министерства труда и социального обеспечения населения, за одиннадцать месяцев текущего года социальные услуги получили 2.778 представителей наиболее чувствительных групп населения страны.

В настоящее время Агентство оказывает передвижные социально-бытовые услуги 3.742 гражданам. Помимо этого, за последние годы в стране были реализованы различные проекты, в результате которых удалось значительно расширить сферу социальных обслуживания, а также обеспечить её доступность для людей, особо нуждающихся в опеке и качественных услугах Такие же задачи стоят и перед новые Центрами социальных услуг в Апшеронском, Сабунчинском и Наримановском районах столицы, а также перед Центрами круглосуточной заботы и отделами социальной реабилитации жертв насилия в двадцать одном городе и районе Азербайджана. Вниманием Центров круглосуточной заботы охвачены 630 детей. Сотрудники Центров работают над тем, чтобы их подопечные не попадали в государственные детские учреждения. Эта достигается за счет оказания детям и семьям, живущим в тяжелых условиях, системных социальных услуг.