Минтруда расширяет социальные услуги наши подробности
Услуги, оказываемые обществом, являются важным компонентом системы соцобеспечения, приобретающей особую важность и значимость, когда речь заходит о необходимой поддержке и социальной реабилитации наиболее чувствительных групп населения страны, а также создания для них всех условий, необходимых для их участия в общественной жизни.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, в тринадцати учреждениях Агентства социальных услуг, находящегося в непосредственном подчинении Министерства труда и социального обеспечения населения, за одиннадцать месяцев текущего года социальные услуги получили 2.778 представителей наиболее чувствительных групп населения страны.
В настоящее время Агентство оказывает передвижные социально-бытовые услуги 3.742 гражданам.
Помимо этого, за последние годы в стране были реализованы различные проекты, в результате которых удалось значительно расширить сферу социальных обслуживания, а также обеспечить её доступность для людей, особо нуждающихся в опеке и качественных услугах
Такие же задачи стоят и перед новые Центрами социальных услуг в Апшеронском, Сабунчинском и Наримановском районах столицы, а также перед Центрами круглосуточной заботы и отделами социальной реабилитации жертв насилия в двадцать одном городе и районе Азербайджана.
Вниманием Центров круглосуточной заботы охвачены 630 детей. Сотрудники Центров работают над тем, чтобы их подопечные не попадали в государственные детские учреждения. Эта достигается за счет оказания детям и семьям, живущим в тяжелых условиях, системных социальных услуг.
Такую же помощь в Отделе социальной реабилитации Агентства, начавшего работать в 2021 году, получают лица, подвергшиеся бытовому насилию.
А на днях новым решением Кабинета министров Азербайджанской Республики, Агентству социальных услуг были переданы Дома для младших групп семейного типа №№ 1 и 2, а также несколько детских домов-учреждений социальных услуг, находившихся ранее в ведении Министерства науки и образования.
Решение Кабинета министров принципиально важно для привлечения детей, проживающих в этих учреждениях, к мероприятиям по реабилитации и реинтеграции, а также для совершенствования Института опекунских семей.
Цель «Государственной программы по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы», принятой в этом году, заключается в развитии профессионального кадрового потенциала социальных услуг, а также их постоянного совершенствования, расширения и повышение уровня доступности.
Для оперативного оказания социальных услуг пожилым людям и лицам с установленной инвалидностью будут созданы Центры мобильных услуг. А в шести городах и районах страны будут реализованы проекты для привлечения пожилых людей к полезной деятельности, а также созданы соответствующие условия для целенаправленного использования их знаний и опыта.
Таким образом, работа Агентства по совершенствованию и расширению системы социальных услуг будет продолжена в полном соответствии с «Государственной программой по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы».