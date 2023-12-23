GL будет сотрудничать с глобальной энерготехнологической компанией Baker Hughes
GL - первая частная азербайджанская энергетическая компания посредством своей дочерней компании GL Technical Services (GLTS) подписала Меморандум о взаимопонимании (MoВ) с одним из мировых лидеров в сфере оказания промышленных услуг Baker Hughes. Это дает возможность GLTS получить доступ к передовым технологиям и повысить компетентность своих сотрудников до уровня мировых стандартов индустрии с целью решения операционных задач, таких как рост добычи нефти и газа, оптимизация затрат и производственная эффективность.
Baker Hughes — глобальная энерготехнологическая компания, предоставляющая решения для заказчиков в секторе энергетики и других отраслях промышленности по всему миру. Опираясь на вековой опыт и осуществляя бизнес более чем в 120 странах, а также предоставляя инновационные технологии и услуги, компания Baker Hughes способствует прогрессу энергетики, делая энергию более безопасной, чистой и эффективной для людей и планеты.
Основанная в ноябре 2022 года, компания GLTS стремится к технологическому совершенству и быстро превращается в ключевого игрока в динамичном энергетическом секторе Азербайджана, предоставляя инновационные решения и услуги. Обладающая современными технологиями, GLTS стремится стать одним из ключевых региональных игроков в секторе энерготехнологий.
GLTS обладает передовыми техническими возможностями в области геофизических исследований, включая произведенные в США мобильные подъемники для проведения геофизических и каротажных работ в скважинах, оборудование и системы для широкого спектра услуг, а также передовые технологические решения, которые обеспечивают высокоточный сбор скважинных данных.
Недавно компания приобрела новейшие современные установки для капитального ремонта скважин, в том числе четыре 60-тонные установки мощностью 350 л.с. и одну 100-тонную установку мощностью 550 л.с., что делает GLTS одним из важных игроков в сфере капитального ремонта и обслуживания скважин в Азербайджане.
На церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании в Баку Главный исполнительный директор компании GL Асиф Зейналов отметил, что сотрудничество с Baker Hughes является стратегически важным шагом для GLTS, что в свою очередь обеспечит доступ к глобальным передовым технологиям и создаст возможность стать региональным игроком. «Я очень доволен этим сотрудничеством, которое подчеркивает непоколебимую приверженность GL к совершенству и инновациям в энергетическом секторе», - заявил г-н Зейналов.
В своем выступлении Самир Аласгаров, директор Baker Hughes по странам Каспийского региона, отметил следующее: «Благодаря решениям Baker Hughes On-Demand Solutions мы можем взаимодействовать с нашим партнером посредством ABM (Альтернативной Бизнес-Модели), чтобы заложить основы для нового и значимого сотрудничества и обеспечить совместную работу GL и Baker Hughes по освоению современных возможностей и использованию по мере необходимости общих ресурсов».
Отметим, что GL осуществляет нефтегазовые операции на пяти месторождениях в Азербайджане – «Кюрсанги» и «Гарабаглы» в Сальянском районе, «Бузовна-Маштага», «Гала» и «Зира» на Апшеронском полуострове. В бизнес-портфель GL входят операционные компании Salyan Oil Limited, Taghiyev Operating Company и GL Technical Services, которая предоставляет ряд услуг для нефтегазовой отрасли.