GL будет сотрудничать с глобальной энерготехнологической компанией Baker Hughes

GL - первая частная азербайджанская энергетическая компания посредством своей дочерней компании GL Technical Services (GLTS) подписала Меморандум о взаимопонимании (MoВ) с одним из мировых лидеров в сфере оказания промышленных услуг Baker Hughes. Это дает возможность GLTS получить доступ к передовым технологиям и повысить компетентность своих сотрудников до уровня мировых стандартов индустрии с целью решения операционных задач, таких как рост добычи нефти и газа, оптимизация затрат и производственная эффективность.

Baker Hughes — глобальная энерготехнологическая компания, предоставляющая решения для заказчиков в секторе энергетики и других отраслях промышленности по всему миру. Опираясь на вековой опыт и осуществляя бизнес более чем в 120 странах, а также предоставляя инновационные технологии и услуги, компания Baker Hughes способствует прогрессу энергетики, делая энергию более безопасной, чистой и эффективной для людей и планеты.

Основанная в ноябре 2022 года, компания GLTS стремится к технологическому совершенству и быстро превращается в ключевого игрока в динамичном энергетическом секторе Азербайджана, предоставляя инновационные решения и услуги. Обладающая современными технологиями, GLTS стремится стать одним из ключевых региональных игроков в секторе энерготехнологий.

GLTS обладает передовыми техническими возможностями в области геофизических исследований, включая произведенные в США мобильные подъемники для проведения геофизических и каротажных работ в скважинах, оборудование и системы для широкого спектра услуг, а также передовые технологические решения, которые обеспечивают высокоточный сбор скважинных данных.

Недавно компания приобрела новейшие современные установки для капитального ремонта скважин, в том числе четыре 60-тонные установки мощностью 350 л.с. и одну 100-тонную установку мощностью 550 л.с., что делает GLTS одним из важных игроков в сфере капитального ремонта и обслуживания скважин в Азербайджане.