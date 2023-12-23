Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью российскому СМИ похвалился тем, что в России производят больше оружия, чем на Западе.

«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени. Мы живем в рамках государственной программы вооружения, плюс перспективной программы, которая должна будет утверждаться в следующем году на период 2025–2034 годов. Сейчас активно работают ведомства, в первую очередь Министерство обороны, Министерство промышленности и торговли, по сверке и подготовке этих параметров», — отметил он.

По его словам, России нужно поддерживать заданный темп производства: «А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением».

Мантуров подчеркнул, что фактический объем госзаказа в 2023 году вырос в два раза, сейчас его выполнили на 98% — это рекордный показатель для новейшей истории России.