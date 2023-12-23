Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 09:45

В последние годы грузоперевозчики сталкиваются с беспрецедентными по масштабу и затратам трудностями. Первый сильнейший удар по глобальным коммуникациям нанесла пандемия коронавируса. Потом началась война в Украине, которая практически закупорила большинство маршрутов в Европу через Россию. Затем из-за сильнейшей засухи в Центральной Америке было ограничено судоходство по Панамскому каналу. А теперь из-за «вендетты» хуситов, атакующих в Красном море суда, имеющие отношение к Израилю, постепенно сокращается движение и через Суэцкий канал. Ситуация в Красном море обострилась настолько, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто даже допустил возможность ее трансформации в глобальный экономический кризис, что, в свете происходящего, никому не кажется преувеличением.

Многим кораблям, которые не рискуют сегодня входить в Красное море, чтобы попасть в Саудовскую Аравию или Индию, приходится плыть через Атлантический океан, огибая Западную Африку и мыс Доброй Надежды. Что, естественно, вызывает рост затрат и дополнительных расходов грузоперевозчиков на страхование судов, без которого морские грузоперевозки немыслимы. И если сегодня последствия изменения маршрутов судов ощущают не все, то это только временно. Ибо подорожание товаров в магазинах и рост счетов за электроэнергию – вопрос ближайших месяцев. Если, конечно, мир не предпримет срочные меры, чтобы, объединившись, предотвратить наступление нового экономического кризиса. Отдадим должное США, руководство которых оперативно объявило операцию по защите судоходства под названием «Страж процветания», в рамках которой коалиция, в основном, западных стран будет защищать в Красном море от атак хуситов гражданские суда. Правда, толком еще не сформировавшись, эта коалиция уже покрылась трещинами разногласий. По данным Пентагона, готовность участвовать в операции «Страж процветания» подтвердили 20 государств, хотя объявили об этом далеко не все. Еще одна проблема заключается в том, что боевые корабли в Красное море отправит лишь небольшая часть стран коалиции. Многие ограничились отправкой штабных офицеров на базу 5-го американского флота в Бахрейне. Испания и Франция согласились участвовать в операции, но только не под командованием ВМС США, а командование ВМС Италии заявило, что фрегат Virginio Fasan будет находиться в акватории Красного моря, но не в рамках операции «Страж процветания».

А пока силы коалиции решают организационно-тактические вопросы, йеменские хуситы активизируются, а спонсирующая их Исламская Республика Иран, даже несмотря на угрозы США, грозится расширить масштабы своих морских атак. Накануне, как сообщил haqqin.az, бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Накди заявил, что возмездие Ирана «агрессии сионистского режима» не ограничится операциями в Красном море и что Израиль и поддерживающие его страны Запада должны приготовиться к тому, что их суда окажутся запертыми в Средиземном море, поскольку перекрыт будет не только Суэцкий канал, но и Гибралтар. Пока все ограничивается взаимным обменом угрозами без сколько-нибудь заметных боевых действий. И хотя большинство аналитиков считает эскалацию конфликта маловероятной, объем судоходства в Красном море ощутимо снижается.

Датская компания Maersk, второй по величине морской перевозчик в мире, была одной из первых, кто направила свои контейнеровозы в обход Красного моря, вдоль западного побережья Африки. Как утверждают представители Maersk, были изменены 15 маршрутов, по которым транспортировались грузы между Азией и Европой, а также между восточным побережьем США и странами Ближнего Востока. В результате время в пути резко возросло, более чем 150 судам пришлось пересматривать свое расписание, некоторые из них даже перенесли даты прибытия в порты на март 2024 года. Тем же путем пошли и другие судоходные компании, включая немецкого оператора Hapag-Lloyd, по данным которого сегодня каждая перевозка обходится компании дополнительно в 1 миллион долларов и занимает лишние 7-10 дней. В целом же, на акваторию Красного моря приходится около 12 процентов мирового торгового трафика. Больше всего от последствий дестабилизации, вызванной ракетными атаками йеменских хуситов, пострадает Европа и Азия, в меньшей степени - США, а кое-каким странам, к примеру, России, мечтающей о максимально высоких ценах на нефть, это даже на руку.