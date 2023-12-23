Делегации ХАМАС и «Исламского джихада» покинули Египет после «провала переговоров» о прекращении огня в Газе и «обмене пленными» с Израилем, сообщают арабские СМИ.

Представители этих делегаций вылетели из Каира в воскресенье, 24 декабря.

NEWSru.co.il напоминает, что на прошлой неделе руководство ХАМАС после переговоров в Каире подтвердило сообщения об отказе от предложения Израиля – провести очередной раунд обмена пленными в период гуманитарной паузы. Но, судя по всему, замечает издание, переговоры после этого еще некоторое время продолжались.

В ХАМАС заявили, что «время пауз прошло», и требуют полного прекращения войны в Газе. Только в этом случае ХАМАС готов вернуться к переговорам об условиях освобождения почти 130 заложников, удерживаемых в Газе с 7 октября.

В руководстве ХАМАС подтверждали, что израильской стороной было предложено семидневное прекращение огня и обмен, в рамках которого были бы освобождены 40 заложников – женщины, пожилые мужчины и раненые, нуждающиеся в медицинской помощи. Но подобные предложения ХАМАС, как было сказано в заявлении организации, рассматривать больше не готов.