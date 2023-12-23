Провал переговоров в Египте обновлено 10:35
Делегации ХАМАС и «Исламского джихада» покинули Египет после «провала переговоров» о прекращении огня в Газе и «обмене пленными» с Израилем, сообщают арабские СМИ.
Представители этих делегаций вылетели из Каира в воскресенье, 24 декабря.
NEWSru.co.il напоминает, что на прошлой неделе руководство ХАМАС после переговоров в Каире подтвердило сообщения об отказе от предложения Израиля – провести очередной раунд обмена пленными в период гуманитарной паузы. Но, судя по всему, замечает издание, переговоры после этого еще некоторое время продолжались.
В ХАМАС заявили, что «время пауз прошло», и требуют полного прекращения войны в Газе. Только в этом случае ХАМАС готов вернуться к переговорам об условиях освобождения почти 130 заложников, удерживаемых в Газе с 7 октября.
В руководстве ХАМАС подтверждали, что израильской стороной было предложено семидневное прекращение огня и обмен, в рамках которого были бы освобождены 40 заложников – женщины, пожилые мужчины и раненые, нуждающиеся в медицинской помощи. Но подобные предложения ХАМАС, как было сказано в заявлении организации, рассматривать больше не готов.
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Палестинское движение ХАМАС отвергает какие-либо переговоры по освобождению заложников в секторе Газа до тех пор, пока Израиль не прекратит боевые действия против группировки. Об этом заявил глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака, сообщила газета Yedioth Ahronoth.
Как отмечает издание, Барака, проживающий в Ливане, упомянул о переговорах по освобождению заложников и сообщил, что «было сделано несколько предложений, но… сначала необходимо остановить израильскую агрессию в Газе».
Он добавил, что «ХАМАС отверг любые предложения о перемирии в течение последних недель и позиция всех фракций сопротивления едина в этом вопросе: агрессия должна быть прекращена, КПП должны быть открыты, раненые должны быть вывезены».