Пашинян отправился в Петербург

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ, сообщает пресс-сружба правительства Армении.

«Пашинян отбыл в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом. 25 декабря премьер-министр примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря - в неформальном саммите СНГ», - говорится в сообщении.

Отметим, что в октябре премьер Армении не поехал в Бишкек на межправсоветы ЕАЭС и СНГ, также пропустил саммит ОДКБ в Минске 23 ноября.