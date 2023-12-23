Депутат оказался заказчиком жестокого убийства

В Дагестане по подозрению в двойном убийстве задержали депутата Гамзата Шихабудинова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно сообщению, убийство бизнесмена Мирзы Магомедова произошло в августе 2006 года: его машину обстреляли неизвестные возле кафе на трассе «Ростов — Баку». 41-летний коммерсант был в салоне вместе с 13-летним сыном, оба погибли на месте. Основной версией убийства была финансовая деятельность Магомедова.

Убийц и заказчиков нашли спустя 17 лет после происшествия. По подозрению в убийстве бизнесмена с сыном задержали пять человек. Одним из них оказался действующий депутат городского округа Кизилюртовский Гамзат Шихабудинов. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.