Ильхам Алиев поздравляет президента Швейцарии и эмира Кувейта
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд по случаю ее избрания на президентский пост на 2024 год, сообщает официальный сайт главы государства.
Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо эмиру Государства Кувейт Его Величеству шейху Мишаалу аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху по случаю его восхождения на трон.
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