Украинцы сбили российский Су-30

Украинский Генштаб в сводке на утро 25 декабря объявил, что накануне были сбиты два российских самолета: Су-34 и Су-30.

Об уничтожении истребителя-бомбардировщика Су-34 украинские военные объявили еще в воскресенье, что касается истребителя Су-30, то командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук писал о «боевой работе по нему». Теперь Генштаб Украины утверждает, что Су-30 тоже уничтожен.

В пятницу, 22 декабря, украинские военные заявили, что сбили на юге страны сразу три Су-34.

Российская сторона официально эти потери не комментировала.