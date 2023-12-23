Минздрав Азербайджана заявляет...

Анализ зарегистрированных в Азербайджане случаев заражения и эпидемиологической ситуации показывает, что помимо детей до 10 лет заражения встречаются также среди детей старше 10 лет и взрослых, отметили в ведомстве.

В результате вспышки кори в Европейском регионе с начала 2023 года локальное распространение инфекции в различных регионах Азербайджана продолжается. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Азербайджана.

Такие случаи заражения наблюдаются преимущественно у лиц, восприимчивых к коревой инфекции, то есть у граждан до 40 лет, никогда не болевших корью или не прошедших вакцинации от этого заболевания.

Министерством здравоохранения в целях защиты здоровья населения и профилактики инфекций завезены соответствующие вакцинные препараты для проведения прививочных мероприятий среди населения в возрасте 11-40 лет, вовремя не привитого от кори. В настоящее время идет работа по организации иммунизационных мероприятий.

Министерство здравоохранения в целях охраны здоровья населения и предотвращения инфекций считает важным вакцинировать против коревой инфекции детей до 10 лет согласно действующему в стране календарю профилактических прививок, а также лиц в возрасте 11-40 лет, которые в связи с заражением корью в настоящее время считаются уязвимыми. Для вакцинации указанных групп населения рекомендуется обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь детскому и взрослому населению. Однократной вакцинации достаточно, чтобы защитить от заражения группы населения в возрасте 11-40 лет.