МЧС обратилось к населению: будьте осторожны

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям призвали граждан Азербайджана не пренебрегать мерами пожарной безопасности в праздничные дни, сообщили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что украшенные электрическими гирляндами и легковоспламеняющимися новогодними игрушками елки являются потенциальным источником пожара.

«Ни в коем случае нельзя запускать фейерверки в закрытых помещениях», - сказано в сообщении.

В МЧС еще раз обратились к владельцам объектов согласовать проведение массовых праздничных мероприятий с Государственной противопожарной службой: «Руководители объектов, организующих праздничные мероприятия по случаю Нового года, не должны забывать о своей ответственности».