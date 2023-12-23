Хачатрян подал апелляционную жалобу

Вагиф Хачатрян, обвиняемый в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в декабре 1991 года в составе незаконных армянских вооруженных формирований, подал апелляционную жалобу на приговор суда.

На заседании в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Гасана Ахмедова были изучены анкетные данные обвиняемого и доказательства апелляционной жалобы.

Судебное рассмотрение по делу назначено на 7 января 2024 года.