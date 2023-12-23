Ильхам Алиев утвердил подписанное с Турцией соглашение

Президент Ильхам Алиев подписал Указ «Об утверждении «Соглашения о сотрудничестве в области культуры между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики».

Согласно указу, утверждено «Соглашение о сотрудничестве в области культуры между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики», подписанное в Анкаре в ноябре 2023 года.

После вступления в силу соглашения Министерство культуры Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений. МИД Азербайджанской Республики должен направить уведомление правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.