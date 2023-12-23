Захарова назвала «виновных» в беспорядках в Белграде
За беспорядками в Белграде стоит коллективный Запад. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Строгое следование букве и духу конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны, – единственно возможная реакция», – сказала дипломат.
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