В России снова «арестовали» Буданова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова по делу о «терактах». Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Буданову вменили теракт, совершенный группой лиц со значительным ущербом. Его обвиняют в 104 терактах, совершенных на территории России.

По этой же статье главу украинской военной разведки и других представителей высшего военного руководства Украины обвинял в октябре этого года СК РФ.

По версии следствия, они были причастны к более 100 атакам беспилотников по Москве и другим регионам России. В их отношении Басманный районный суд Москвы также вынес постановление о заочном аресте.