Юлия Медведева, специально для haqqin.az 13:46

На днях в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья, в которой утверждается, что, согласно источникам газеты, президент РФ Владимир Путин подает западным странам «сигналы» начать переговоры о прекращении огня. Уверенность Владимира Путина во всем, что связано с войной в Украине и с положением дел в самой России, не знает границ. У него все под контролем, издержки от западных санкций минимальны, население консолидировано как никогда – такова его картина мира, в которую он искренне верит. Насколько она справедлива – другой вопрос, но и из внешнего мира он получает сигналы о том, что поддержка Киева Западом уже не столь однозначна, как это было всего несколько месяцев назад, что укрепляет его уверенность в том, что «усталость Запада» и его готовность к переговорам на выгодных для Кремля позициях близки как никогда. И теперь он может позволить себе поиграть в дипломатию, действительно посылая Западу некие сигналы, которые, как ни крути, были и остаются элементом бесконечной игры.

Неудачи на фронтах 2022 года забыты. Путину хватает людей лишь на локальные, почти не двигающие фронт наступления - но ведь и Украина тоже скорее обороняется. В Москве не хотят мобилизации, здесь просто надеются, что у Украины солдаты для обороны кончатся быстрее, и тогда у России их хватит для наступления. А тут хорошие вести принес Денис Мантуров, глава российского Минпромторга, курирующий военно-промышленный комплекс. «Не хочу хвалиться, - сообщил он, – но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп оружейного производства раньше, чем страны Запада». При этом подчеркнув, что фактический объем госзаказа в 2023 году вырос в два раза, а «по ряду позиций» объем производства и поставок – в 10–12 раз. Министр отказался говорить о «конкретной номенклатуре поставок и финансировании», но добавил: «Поверьте мне, цифры огромные». И это в то время, когда командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский рассказывает Reuters, что украинские войска сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов на передовой и свернули некоторые военные операции из-за недостатка иностранной помощи.

Все это только добавляет оптимизма в оценках текущей ситуации Кремлем. На тактическом уровне у Москвы все идет хорошо, и нужно просто перетерпеть, чтобы в конце концов добиться победы. Так думает подавляющая часть российских элит. А проблемы в экономике можно просто не замечать, экономика страны как таковая российскими элитами давно воспринимается как дойная корова, а не средство развития. Деньги есть – и значит, все хорошо. «Путин не может быть удовлетворен только частью Украины и ситуацией, когда остальная территория Украины принадлежит к Европейскому союзу. Он не может быть удовлетворен ограниченной территориальной победой… Так что мы должны быть готовыми к высокоинтенсивному конфликту, который продолжается долгое время. Путин решил вести войну до полной победы», - говорит глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. И к его словам необходимо прислушаться. Как и к словам главы Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянена, который на днях заявил, что Запад ожидал, что война в Украине станет краткосрочной кампанией, однако теперь в НАТО осознают, что наступает «новый этап холодной войны».