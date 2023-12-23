Aqro-Vest оказала продовольственную помощь семьям шехидов фото
В преддверии Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира группа компаний Aqro-Vest передала посылки с продуктами питания 100 семьям шехидов, проживающим в Баку и его окрестностях.
Сотрудники компании, которые целый месяц готовились к этой гуманитарной помощи, достойно справились с задачей. Они выехали по адресам, где проживают члены семей шехидов Второй Карабахской войны, с чувством благодарности вручили им праздничные пакеты.
Сотрудники отметили, что руководство группы компаний Aqro-Vest придает большое значение благотворительности, уделяет особое внимание и заботу семьям шехидов и что оказанная помощь – это их моральный долг перед погибшими героями войны.
Следует отметить, что группа компаний Aqro-Vest была рядом с солдатами и офицерами, сражавшимися на фронте во время 44-дневной Второй Карабахской войны, не жалея средств для внесения своего вклада в общую победу.
Также в этом году группа компаний предоставила продовольственную помощь и игрушки членам семей шехидов Второй Карабахской войны, проживающим в Сабунчинском районе Баку, в связи с Международным днем защиты детей - 1 июня.