В преддверии Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира группа компаний Aqro-Vest передала посылки с продуктами питания 100 семьям шехидов, проживающим в Баку и его окрестностях.

Сотрудники компании, которые целый месяц готовились к этой гуманитарной помощи, достойно справились с задачей. Они выехали по адресам, где проживают члены семей шехидов Второй Карабахской войны, с чувством благодарности вручили им праздничные пакеты.

Сотрудники отметили, что руководство группы компаний Aqro-Vest придает большое значение благотворительности, уделяет особое внимание и заботу семьям шехидов и что оказанная помощь – это их моральный долг перед погибшими героями войны.