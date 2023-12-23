На помилованных «вагнеровцев» возбуждено около 200 уголовных дел

В 2023 году в отношении бывших российских заключенных, которых отправили на войну с Украиной в составе ЧВК «Вагнер» и помиловали указом президента РФ Владимира Путина, возбудили более 190 уголовных дел после возвращения в Россию. Об этом говорится в исследовании издания «Верстка».

По данным журналистов, большинство из преступлений, по которым судят бывших заключенных, связаны с кражами (83 дела), нарушениями правил дорожного движения (27 дел), наркотическими преступлениями (23 дела) и убийствами или попытками убийства (20 дел). Также вернувшихся с войны «вагнеровцев» судят за нанесение тяжкого вреда здоровью, угоны авто, оскорбления или нападения на представителей власти, мошенничество, изнасилования и похищения людей.

«Верстка» отмечает, что некоторые уголовные дела содержат до восьми преступлений, десятерых помилованных судят сразу по двум или трем уголовным делам, а один из бывших заключенных стал фигурантом сразу шести дел.

По данным издания, несмотря на совершенные преступления, большинство подобных уголовных дел заканчиваются для «вагнеровцев» штрафами, принудительными работами или условными сроками. Исключение составляют случаи, когда преступления бывших заключенных приводят к человеческим жертвам.

Авторы исследования отмечают, что уголовных дел в отношении помилованных заключенных могло быть заведено гораздо больше, однако российские ведомства стараются не афишировать некоторые случаи. Так, в пресс-релизах силовики зачастую не сообщают об участии преступников в войне в Украине или прошлых судимостях.