Алиев поздравляет ас-Сиси
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю его переизбрания на пост президента Египта.
«Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Арабской Республики Египет. Мы придаем особое значение развитию традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Египтом. Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия на пути укрепления межгосударственных связей, расширения взаимовыгодного сотрудничества», - говорится в письме президента Азербайджана.