Расул Гулиев поддерживает Ильхама Алиева

Бывший председатель Милли Меджлиса Расул Гулиев, в настоящее время проживающий в США, заявил о своей поддержке главы государства Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах. Об этом было объявлено на съезде партии «Будущий Азербайджан», почетным членом которой Гулиев является.

Экс-спикер призвал членов партии поддержать президента Ильхама Алиева.

На съезде обращение Гулиева было положительно оценено, приняли решение о поддержке партии «Будущий Азербайджан» кандидатуры президента Ильхама Алиева на выборах.