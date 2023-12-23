У Египта есть план

Как отмечает издание, некоторые источники сообщили, что власти Израиля не отвергают этот план категорически и переговоры по нему возможны.

Представители властей Израиля подтвердили местным журналистам, что Египет вынес на обсуждение новое предложение о перемирии и обмене заложников, пишет The Times of Israel.

Саудовское издание Asharq со ссылкой на источник, присутствовавший на переговорах между египетскими чиновниками и ХАМАС, которые состоялись на прошлой неделе в Каире, сообщает, что план включает три этапа:

двухнедельное прекращение огня и освобождение 40 заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС (женщин, детей и пожилых мужчин) в обмен на 120 палестинских заключенных из израильских тюрем;

переговоры с целью преодолеть раскол между палестинскими группировками, главным образом между администрацией Палестинской автономии и ХАМАС. По задумке Каира, в результате должно быть создано переходное правительство, которое будет контролировать как Западный берег, так и сектор Газа, и подготовит почву для проведения парламентских и президентских выборов;

полное прекращение огня, освобождение всех израильских заложников, включая военных, в обмен на некоторое число палестинских заключенных, связанных с ХАМАС и «Исламским джихадом», включая арестованных после 7 октября. Предполагается, что на этом этапе Израиль выведет из сектора Газа войска и позволит перемещенным жителям региона вернуться.

По данным израильских властей, в плену у ХАМАС остается 129 заложников, похищенных во время нападения 7 октября. Еще 110 человек удалось освободить. Как минимум 30 заложников погибли в плену, еще троих по ошибке застрелили израильские военные.