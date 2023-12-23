Госагентство о разгуле стихии

Сильный ветер, наблюдавшийся в регионах Азербайджана в конце прошлой недели, повредил районные и сельские учебные заведения, сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию Министерства науки и образования.

Согласно сообщению, сильный ветер частично снес крыши ряда детских садов и школ, были повалены деревья, разбиты стекла в некоторых зданиях.

В агентстве заявили, что «проведен осмотр поврежденных зданий детских садов и школ, приняты необходимые меры для проведения ремонтно-восстановительных работ. В учебных заведениях в Апшеронском районе и Баку никаких последствий из-за ветра не наблюдалось. Непогода не повлияла на непрерывность процесса обучения. Текущая ситуация в детских садах и школах остается в центре внимания».