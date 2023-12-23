Саломе Зурабишвили поздравляет Ильхама Алиева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его дня рождения.

«Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и передаю самые искренние пожелания. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в служении своей стране. Добрососедские и партнерские отношения между Грузией и Азербайджаном развиваются в течение десятилетий. Ваш личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами имеет особое значение», - говорится в послании Саломе Зурабишвили.

Пользуясь случаем, президент Грузии поздравила Ильхама Алиева и азербайджанский народ с наступающим Новым годом и пожелала мира, здоровья и благополучия.