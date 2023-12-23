Оппозиционер Арастун Оруджлу хочет стать президентом
Оппозиционный политолог Арастун Оруджлу примет участие во внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля. Об этом он рассказал «Мейдан ТВ».
Оруджлу отметил, что выступает против бойкота выборов: «Неправильно говорить людям, что пойдешь ты на выборы или нет, результат будет очевидным. Такой подход стирает избирательное сознание из головы людей. Также необходимо мобилизовать пассионарную часть общества. Нынешний формат кандидатов не в силах сдвинуть с мертвой точки наше общество, и в ряде случаев перед некоторыми кандидатами такая задача даже не стоит. Именно с целью устранения этого пробела я и принял решение участвовать в выборах».