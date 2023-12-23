Путин и Пашинян в Петербурге

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян смогут пообщаться на полях запланированных в эти дни в Петербурге мероприятий с участием лидеров СНГ и Евразийского экономического союза, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будут ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна.