Найдены останки жертв 1918 года

В селе Губалы Балоглан Гаджигабульского района на берегу реки Пирсаатчай найдены человеческие останки.

Историки предполагают, что они принадлежат одной из жертв геноцида 31 марта 1918 года, так как отрядом Лалаяна в селе Губалы Балоглан были убиты более 500 мирных жителей.

Историки также отмечают высокую вероятность обнаружения на этой территории массовых захоронений убитых азербайджанцев.