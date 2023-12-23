Оппозиция перекрыла движение в центре Белграда видео; обновлено 18:21
Более 500 сторонников поддерживающей оппозиционную коалицию «Сербия против насилия» студенческой организации «Борьба» перекрыли движение по участку улицы Кнеза Милоша в центре Белграда, спровоцировав большие заторы из автомобилей и общественного транспорта. Об этом сообщает телеканал N1.
До этого протестующие митинговали на улице Бирчанинова между зданиями Министерства госуправления и местного самоуправления Сербии и МИД республики. Теперь они переместились на соседнюю, более крупную улицу Кнеза Милоша. Она ведет в сторону зданий президентской администрации и парламента республики. Полиция пока не вмешивается в ситуацию.
«Борьба» поддерживает оппозиционную коалицию «Сербия против насилия», требует от Министерства госуправления страны перепроверки избирательных списков на предмет нарушений в ходе прошедших 17 декабря парламентских выборов.
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Протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии блокировали улицу перед зданием Министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде, передает РИА Новости.
В понедельник днем на улицы вышли активисты движения, которое называет себя "Студенты против насилия". Ранее они потребовали от властей страны обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах. В случае невыполнения их требований до 25 декабря они пригрозили блокировать движение на нескольких улицах сербской столицы, не уточняя, каких именно "по соображениям безопасности".