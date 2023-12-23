Более 500 сторонников поддерживающей оппозиционную коалицию «Сербия против насилия» студенческой организации «Борьба» перекрыли движение по участку улицы Кнеза Милоша в центре Белграда, спровоцировав большие заторы из автомобилей и общественного транспорта. Об этом сообщает телеканал N1.

До этого протестующие митинговали на улице Бирчанинова между зданиями Министерства госуправления и местного самоуправления Сербии и МИД республики. Теперь они переместились на соседнюю, более крупную улицу Кнеза Милоша. Она ведет в сторону зданий президентской администрации и парламента республики. Полиция пока не вмешивается в ситуацию.

«Борьба» поддерживает оппозиционную коалицию «Сербия против насилия», требует от Министерства госуправления страны перепроверки избирательных списков на предмет нарушений в ходе прошедших 17 декабря парламентских выборов.