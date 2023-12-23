Центробанк установил дневной лимит валютно-обменных операций

Коллегия Центрального банка Азербайджана утвердила "Порядок проведения операций по обмену валюты для получивших лицензию на валютно-обменную деятельность и порядок контроля за ней". Соответствующее решение подписал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов.

Согласно документу, операция обмена валюты будет осуществляться только за наличный расчет и по заказу клиентов. При продаже наличной иностранной валюты на сумму свыше 500 долларов США одному лицу, а также при покупке денежных средств, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов одним лицом, потребуется предоставление документа, удостоверяющего личность.

Дневной лимит операций по обмену валюты с физическим лицом в обменном пункте установлен в размере 20 тысяч манатов и эквивалентной суммы.