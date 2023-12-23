Навальный нашелся

Российского политика Алексея Навального, о чьем местонахождении ничего не было известно с 6 декабря, нашли в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Мы нашли Алексея Навального. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке», — написала она в Х.

Директор ФБК Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что соратники Навального отправили 618 запросов, а адвокаты обыскали «каждое СИЗО, порой неоднократно», чтобы найти Навального. По словам Жданова, ИК-3 — «одна из самых северных и отдаленных колоний вообще».

«Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем. Адвокат там был сегодня. Он видел Алексея. Адвоката пустили тоже далеко не сразу», — рассказал Жданов.