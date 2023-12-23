Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявляет, что журналисты газеты The New York Times, написавшие статью о готовности России к переговорам, являются агентами Кремля.

"Сигнал РФ на самом деле может быть сделан, чтобы воспрепятствовать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада, а также быть попыткой добавить рейтингов Трампу, который готов "отдать" проезжую часть украинской территории. Не стоит забывать, что Россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию. В статье об этом, конечно, речь не идет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для написания этого текста "Россия задействовала американских журналистов, завербованных в РФ".

Все трое авторов этой статьи - американцы. Один из них - глава московского бюро NYT Антон Трояновский, который родился в Москве. Когда ему было 5 лет его семья уехала в Германию, а затем - в США. Он удостоен Пулитцеровской премии.