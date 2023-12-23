Когда Украина получит F-16?

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат призвал не ждать поставок истребителей F-16 до конца 2023 года. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, Украина не получит истребители, пока не будет готова соответствующая инфраструктура, а это произойдет не раньше 2024 года. Также должна быть завершена подготовка летчиков и специалистов.

«Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: «Ну все же, оффрекорд, скажите, есть они?» Люди хотят верить, что они в Украине», — поделился Игнат.