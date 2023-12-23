Неуловимый Яхья Синвар нарушил молчание

Впервые с начала нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Яхья Синвар — лидер политического крыла ХАМАС в Газе и один из разыскиваемых израильскими спецслужбами людей — нарушил молчание.

Израильский 9 Канал пишет, что после вчерашнего заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что «Израилю приблизительно известно» местонахождение Синвара, он опубликовал свое письмо, адресованное главе и членам политбюро ХАМАС, в котором заявил, что ХАМАС кое-где уже «уничтожил оккупационную армию», а кое-где «находится на пути к ее разгрому».

«Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассама» ведут ожесточенную и беспрецедентную битву против израильских оккупационных сил, и армия оккупантов несет тяжелые потери в людях и технике, — пишет Синвар. — В ходе войны бригады атаковали не менее 5 тысяч солдат и офицеров, треть из них была убита, еще треть получила серьезные ранения, а последняя треть осталась инвалидами, навсегда выведенными из строя. Что касается военной техники, то 750 ее единиц уничтожены полностью или частично. «Бригады аль-Кассама» уничтожили оккупационную армию. Остается ее добить. Мы не подчинимся условиям оккупации».

Издание замечает, что «оторванные от действительности» слова Синвара прозвучали на фоне растущей напряженности в верхах ХАМАС из-за разногласий относительно будущего, которое наступит в секторе Газа на следующий день после войны.