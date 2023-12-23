«Хезболла» пригрозила Израилю «настоящим землетрясением»

Заместитель лидера проиранской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы - Наим Кассем пригрозил, что, если ЦАХАЛ усилит атаки на юге Ливана, «Хезболла» устроит Израилю «настоящее землетрясение». Об этом пишут израильские СМИ.

«До вчерашнего дня делегации западных стран на самом высоком уровне задавали нам три вопроса: «Намерены мы расширять войну или нет?», «Какова судьба «поселенцев», и смогут ли они благополучно вернуться на север Израиля?», «Продолжится ли сопротивление на юге Ливана?», — рассказал Наим Кассем.

«Мы ответили им: прекратите агрессию против Газы, прежде чем задавать вопросы, — продолжил он. — Война на юге Ливана является отражением агрессии против Газы, и ее продолжение связано с продолжением агрессии против Газы, а будет или нет эскалация этой войны, — зависит от Израиля… Никакие израильские, американские или международные угрозы не заставят нас сдаться. Мы намерены преподать Израилю такой урок, который он никогда не забудет».