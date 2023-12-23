Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:54

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, похоже, решил прекратить бойкот мероприятий, на которых присутствует президент России Владимир Путин, и прилетел в Санкт-Петербург, где сегодня принимает участие в саммите Евразийского экономического союза, а завтра, 26 декабря, — в неформальном саммите глав государств СНГ. Таким образом, Пашинян впервые с сентября 2022 года встретится с президентом РФ Путиным, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с которым в последний раз вел переговоры в июле 2023 года в Брюсселе при участии главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля.

Встреча лидеров Азербайджана и Армении состоится 26 декабря, поскольку именно в этот день в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ прибывает президент Ильхам Алиев. На данный момент ни от Баку, ни от Еревана нет официальных подтверждений встречи Алиева с Пашиняном на полях саммита СНГ. Однако вероятность армяно-азербайджанской встречи на высшем уровне весьма высока, поскольку, помимо деловых встреч лидеров стран, входящих в Содружество Независимых Государств, состоятся также двусторонние контакты и традиционный банкет. По мнению информированных источников, не исключено, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян могут обменяться мнениями непосредственно за банкетным столом. В то же время, вероятность того, что диалог двух лидеров может коснуться проекта армяно-азербайджанского мирного соглашения, незначительна. Главным образом потому, что работа над окончательным вариантом проекта, в рамках которой МИД Азербайджана подготовил и направил в Ереван ответ на полученные в ноябре комментарии МИД Армении, была завершена только сегодня.

Что касается двустороннего контакта Пашиняна с Путиным, то пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил сегодня, что Владимир Путин и Никол Пашинян смогут пообщаться на полях запланированных в эти дни в Петербурге мероприятий. Напомним, последняя встреча Пашиняна и Путина прошла в начале сентября 2022 года во Владивостоке в рамках VII Восточного экономического форума. С тех пор отношения между Россией и Арменией шли по нисходящей, принимая все более напряженный характер, - Ереван периодически декларировал, что считает Москву ненадежным союзником, и активизировал свои отношения с Западом. Обе стороны подтверждают, что официальные контакты между Ереваном и Москвой на высоком уровне были приостановлены, а двусторонние связи, в целом, заменены публичными заявлениями, полными взаимных обвинений. Российские чиновники неоднократно предупреждали Армению об «опасных последствиях» сближения с Западом, подчеркивая, что именно эта политика привела Ереван к «потере Карабаха».

А Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России, недавно прозрачно намекнула, что, если Ереван не изменит свой курс, то его будут ждать «новые сюрпризы». Характерно, что Россия не ограничивается угрозами в адрес Армении, но и, чтобы удержать ее на своей орбите, начала применять элементы «мягкой силы». К примеру, на организованном в эти дни в Москве форуме с участием экспертов, дипломатов и политиков представители России попытались доказать, что Армения остается «стратегическим союзником и братской страной», и что «причиной напряженности в российско-армянских отношениях стал Запад». А посол России в Армении Сергей Копыркин сообщил на днях, что Москва и Ереван ведут переговоры о новых соглашениях в сфере военно-технического сотрудничества. Отметим, что официальный Ереван заявление посла России не комментировал.