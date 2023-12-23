19:14

При поддержке Министерств юстиции и обороны Азербайджана для детей шехидов было проведено праздничное мероприятие «Полный гордости Новый год», организованное Fireland Group совместно с Restaurants by Emin Agalarov.

Уже третий год команда Fireland Group в рамках проектов «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой» под эгидой единства собирает около 2 800 детей шехидов. На сегодняшний день координаторы команды, которые также являются членами семей шехидов, уже провели более 40 мероприятий в Шуше, перед Центром Гейдара Алиева, в гольф-клубе Dreamland, Государственном историко-культурном и природном заповеднике «Янардаг» и Ичеришехер. Поддержка этому проекту была оказана, как всегда, представителями общественности и госорганизаций, деятелями искусства.

Компания Restaurants by Emin Agalarov, пожелавшая совместно с Fireland Group отметить праздник, 24 декабря организовала для детей шехидов грандиозный новогодний ужин в ресторане Dyadya Maks, расположенном в торговом центре Deniz Mall. А жен шехидов встретили в ресторане Zafferano Baku, входящем в сеть Restaurants by Emin Agalarov.

Дети шехидов начали день в 11:00 с развлечений в Sky Park и аттракционов. Затем сотрудники Dyadya Maks встретили их у входа в ресторан аплодисментами. Во время обеда для детей шехидов были организованы киносеанс и различные игры. Во второй половине дня ведущий художественной части мероприятия Илькин Гасани вместе с Дедом Mорозом вручили детям шехидов подарки. А сотрудники CinemaPlus представили им подарки в виде билетов в кино. Популярный певец Замик Гусейнов, который всегда рядом с детьми шехидов, вновь исполнил любимые их песни.

Тот факт, что мероприятие совпало с днем рождения президента Ильхама Алиева, не ускользнул от внимания детей шехидов. Они высказали свои искренние душевные поздравления Верховному главнокомандующему в связи с его 62-летием. На мероприятии выступили официальный представитель Министерства обороны подполковник Эльмар Зейналабдинов и Хураман Мамедова, мать шехида Расима Мамедова, поблагодарив организаторов.