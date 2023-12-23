Шойгу доложил Путину о захвате украинской Марьинки
Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отчитался о полном переходе города Марьинка западнее Донецка под контроль российских войск.
Встреча президента РФ и министра обороны проходит сейчас в Кремле.
Путин ответил, что захват города отодвигает ВСУ от Донецка и «позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор».
Украинская сторона пока не комментировала данную информацию.
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