Шойгу доложил Путину о захвате украинской Марьинки

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отчитался о полном переходе города Марьинка западнее Донецка под контроль российских войск.

Встреча президента РФ и министра обороны проходит сейчас в Кремле.

Путин ответил, что захват города отодвигает ВСУ от Донецка и «позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор».

Украинская сторона пока не комментировала данную информацию.