Соратник Касема Сулеймани и командир КСИР: в Сирии убит Рази Мусави

Советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) убит в понедельник в результате ракетной атаки Израиля по окрестностям сирийского Дамаска, сообщило иранское государственное агентство Tasnim.

«В ходе атаки Израиля по окрестностям Дамаска несколько часов назад погиб Сейед Рази Мусави, известный как Сейед Рази, один из опытных и старейших советников КСИР в Сирии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сейед Рази был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в январе 2020 года в Ираке в результате ракетного удара США.