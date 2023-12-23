В Дагестане убили бизнесмена-азербайджанца

В Дагестане в городе Хасавюрт убит азербайджанский предприниматель, сообщает телеграм-канал Shot.

Согласно сообщению, на дом 37-летнего гражданина Азербайджана по имени Джабир было совершено нападение. Нападавшие избили до смерти мужчину в его квартире. В момент убийства его жена также была дома.

Сообщается, что у Джабира был небольшой магазин бытовой техники и посуды. Накануне ночью он вернулся в Хасавюрт из Дубая, где находился в командировке. Около 5 часов утра к нему домой пришли двое неизвестных. Джабир говорил с ними о долге. Позже разговор перерос в драку.

В настоящее время полиция разыскивает участников преступления.