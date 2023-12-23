Лидеры пятерки ЕАЭС собрались в библиотеке Путина
Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собрались в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Друг за другом прибыли президенты: Беларуси - Александр Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава российского государства Владимир Путин встречал своих гостей в галерее библиотеки.
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