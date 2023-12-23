Чемпион мира по боксу из США принял ислам

Американский боксер-профессионал Джервонта Дэвис принял ислам, что стало неожиданностью для его фанатов. 29-летний Дэвис является действующим регулярным чемпионом мира по версии WBA в первом полусреднем и легком весе, сообщает IslamNews.

О принятии Дэвисом ислама сообщил в соцсетях его друг, профессиональный боксер Баду Джек.