Чемпион мира по боксу из США принял ислам
Американский боксер-профессионал Джервонта Дэвис принял ислам, что стало неожиданностью для его фанатов. 29-летний Дэвис является действующим регулярным чемпионом мира по версии WBA в первом полусреднем и легком весе, сообщает IslamNews.
О принятии Дэвисом ислама сообщил в соцсетях его друг, профессиональный боксер Баду Джек.
Фанаты боксерского таланта Джервонты Дэвиса удивились новостям об обращении спортсмена в ислам неспроста – ведь на счету Дэвиса многочисленные приводы в полицию: он обвинялся в самых разнообразных нарушениях закона, в том числе в опасном вождении и ДТП, приведших к телесным повреждениям нескольких человек, в побоях, в драках с сожительницей, хулиганстве и прочем.
Интересно, что накануне появились новости о принятии ислама еще одним знаменитым боксером из США, Джареллом Миллером. Он произнес исламскую формулу единобожия (шахаду) во время фестиваля единоборств в Саудовской Аравии.