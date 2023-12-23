Азербайджан отправил новую партию яиц в Россию

Третья партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук ввезена в Россию. Об этом сообщил Россельхознадзор.

«24 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. шт.) для дальнейшей реализации на территории России», - говорится в сообщении.

Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. шт.) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. шт.).

Как сообщило ведомство, решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.