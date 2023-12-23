Заявления Лукашенко по Армении: «Армяне умные, а Франции нечего лезть на Кавказ»

У Лукашенко спросили, нет ли обиды на то, что Никол Пашинян приехал в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС, но ранее не участвовал в саммите ОДКБ в Минске. «Вы что?! Это разные форматы. Я знал об этом. Я же тогда говорил, что он прилетит в Питер. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: «Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь?». Он говорит: «Ну, это другой формат - экономический. Мы обижены на военно-политический - ОДКБ, а это экономика». Поэтому я знал, что он прилетит в Питер. И в этом его поддержал тогда, поддерживаю и сейчас. Какая тут обида?!» - сказал Лукашенко.

На вопрос журналистов: «Не потеряем Армению из числа друзей?» Лукашенко ответил: «Если Армения хочет «умереть» экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это умные люди. Поэтому нет, я об этом даже не думаю и не беспокоюсь. Я уверен, что Армения никуда не денется. Что она, не видела, как в Афганистане падали люди - за шасси цеплялись. Помните, когда американцы уходили? Точно так используют Армению и свалят. Вы думаете, этого не будет? Будет так. Это их политика. И армяне умный народ, умные люди. Они понимают, что именно так и будет».

Президент Беларуси далее добавил, что «Европа, Франция пытаются чего-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции. Им бы у себя разобраться - французам, а потом уже лезть на Кавказ. Они у себя разобраться не могут. Это армяне видят. Поверьте мне. То, что публично происходит, - это одно. То, что происходит за рамками публичности, - это совсем другое. В этом суть политики. Там происходят главные процессы. Вот в силу тех процессов Армения обязательно будет здесь с нами. Потому что здесь самое важное направление их развития».