В пресс-службе министерства сообщили, что сначала гости возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному перед средней школой №1 села Алар.

Метин Керимли встретился с главой исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым, обменялся мнениями на актуальные темы. После он понаблюдал за учебным процессом в школе №1 имени Гейдара Алиева села Алар и школе №2 имени Рашада Абдуллаева в городе Джалилабад, а также в детских садах №№2 и 10, ознакомился с созданными там условиями.

Далее Метин Керимли встретился с коллективом указанных учебных заведений, побеседовал с ними и выслушал их предложения.

Он осмотрел и административное здание образовательного сектора Джалилабадского района, ознакомился с условиями труда сотрудников. Керимли также встретился с руководителями образовательных учреждений.