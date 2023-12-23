Глава аппарата Миннауки и образования посетил Джалилабад фото
Руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли в понедельник, 25 декабря, посетил Джалилабадский район.
В пресс-службе министерства сообщили, что сначала гости возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному перед средней школой №1 села Алар.
Метин Керимли встретился с главой исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым, обменялся мнениями на актуальные темы. После он понаблюдал за учебным процессом в школе №1 имени Гейдара Алиева села Алар и школе №2 имени Рашада Абдуллаева в городе Джалилабад, а также в детских садах №№2 и 10, ознакомился с созданными там условиями.
Далее Метин Керимли встретился с коллективом указанных учебных заведений, побеседовал с ними и выслушал их предложения.
Он осмотрел и административное здание образовательного сектора Джалилабадского района, ознакомился с условиями труда сотрудников. Керимли также встретился с руководителями образовательных учреждений.
На встрече, состоявшейся в Центре Гейдара Алиева, руководитель аппарата министерства рассказал о реформах в сфере образования за последние годы, повышении знаний и навыков учителей, а также о важности эффективной коммуникации. Директора школ поделились своими идеями и предложениями.
Далее Метин Керимли принял граждан и дал указания по оперативному расследованию обращений и решению поднятых вопросов в соответствии с законодательством.